"Punkt wrzenia" dostał serial i już niebawem zawita on do Polski

W 2021 roku brytyjski film Punkt wrzenia zaskoczył wszystkich i stał się niemałym fenomenem. Nakręcony jednym ujęciem dzień z życia szefa kuchni Andy’ego, w którym wszystko dosłownie się wali, zachwycił zarówno krytyków, jak i widzów, zaskakując złożonością postaci, nawarstwieniem problemów życia codziennego i zabójczym tempem pogoni za odhaczeniem rzeczy na liście "do zrobienia". Produkcja otrzymała 4 nominacje do prestiżowych nagród BAFTA i zapisała się złotymi zgłoskami w coraz popularniejszym nurcie kina spod znaku "terroru w kuchni". Teraz fani będą mogli zapoznać się z dalszymi losami bohaterów filmu, gdyż na CANAL+ trafia 4-odcinkowa serialowa kontynuacja. Premiera 16 października na antenie CANAL+ Premium i 17 października w CANAL+ online.

Osiem miesięcy po tym, gdy Andy Jones (Stephen Graham) przeszedł zawał serca, jego restauracja upadła. Carly (Vinette Robinson), prawa ręka Andy’ego, otwiera w Londynie lokal – "Point North". Razem z dawnymi współpracownikami z determinacją walczy nie tylko o sukces nowej restauracji, ale również z niewykwalifikowaną obsługą, chorą matką i niezadowolonymi inwestorami. Jeśli ktoś tęskni za rytmem, nieokiełznanym chaosem i pełną emocji historią z filmu, odnajdzie to z nawiązką w czterech odcinkach pełnych stresu i kuchennej anarchii. Jakość serialowej wersji podkreślają też krytycy – produkcja otrzymała 100% poleceń od krytyków na portalu Rotten Tomatoes.