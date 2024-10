Kino Świat prezentuje nowy zwiastun filmu familijnego "Paddington w Peru" 0

Więcej przygody, więcej humoru, więcej marmolady! Zobacz nowy zwiastun filmu Paddington w Peru z polskim dubbingiem. Trzecia część przygód najmilszego misia świata tylko w kinach już za miesiąc!

Mamy smakowity kąsek dla wszystkich, którzy nie mogą się już doczekać najnowszej części filmowych przygód Paddingtona! Zdradzamy jeszcze więcej tego, co będzie czekać w kinach już za miesiąc i oddajemy w wasze łapki nowy zwiastun filmu o przygodach najmilszego misia w czerwonym kapeluszu i niebieskim płaszczyku.

W najnowszej odsłonie serii filmów o Paddingtonie, które do tej pory zobaczyło w polskich kinach blisko 1,4 miliona widzów, wystąpią znani z poprzednich części aktorzy, a towarzyszyć im będą zupełnie nowe twarze. W filmie Paddington w Peru zobaczymy nagrodzoną Oscarem Olivię Colman oraz nominowanego do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej Antonio Banderasa, który swoją miłość do dzikich przygód udowodnił ostatnio w produkcjach Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia oraz Uncharted. W polskiej wersji językowej usłyszymy: Artura Żmijewskiego (oczywiście w roli Paddingtona), Maję Ostaszewską, Mateusza Damięckiego, Roberta Makłowicza, Wiktorię Gąsiewską i Artura Andrusa.

Miś Paddington wraz z rodziną Brownów postanawia wyruszyć w daleką podróż do Ameryki Południowej, a dokładniej do Peru, aby odwiedzić swoją ukochaną ciocię Lucy. W tym celu wszyscy udają się do umieszczonego nieopodal lasu deszczowego Domu dla Emerytowanych Niedźwiedzi. To jednak dopiero początek niezwykle ekscytującej przygody, w trakcie której odkryją wiele tajemnic. Przed nimi podróż życia, która poprowadzi ich od amazońskiej dżungli aż po górskie szczyty Peru!

Tylko w kinach od 15 listopada

Źrodło: Kino Świat