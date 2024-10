Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Ruszyły zdjęcia do finałowej części "Obecności" 0

Produkcja czwartej i jednocześnie finałowej odsłony kultowej serii horrorów "Obecność" oficjalnie wystartowała się w Wielkiej Brytanii. Już niebawem znane i lubiane małżeństwo Warrenów powróci na wielki ekran!

W rolach głównych ponownie zobaczymy Verę Farmigę oraz Patricka Wilsona, którzy wcielą się w role znanych z poprzednich filmów, Lorraine i Eda Warrenów. Do obsady dołączyli także Ben Hardy i Mia Tomlinson.

Reżyserem finałowego rozdziału jest Michael Chaves, który wcześniej zrealizował między innymi Zakonnicę II nalącą do rozległego już uniwersum "Obecności". Produkcją zajmuje się James Wan, twórca oryginalnego filmu Obecność z 2013 roku. Przy okazji rozpoczęcia zdjęć opublikował na swoich mediach społecznościowych krótkie pożegnanie: Zawsze miło zobaczyć i spotkać starych znajomych na planie w Anglii. Będzie mi was brakować. To koniec pewnej ery.

Finałowa część serii zapowiada się emocjonująco, a premierę wyznaczono na 5 września 2025 roku. To nie tylko zakończenie kultowej serii horrorów, ale także prawdopodobnie ostatnie pojawienie się Warrenów na ekranie. Na razie szczegóły dotyczące fabuły nie są znane.

A Wy czekacie na finałowy akt przygody Warrenów?

Źrodło: X