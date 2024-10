Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Anthony Hopkins zagra główną rolę w nowym filmie biograficznym o założycielach Maserati 0

Zapowiada się nie lada gratka dla fanów motoryzacji. Anthony Hopkins dołączył do obsady biograficznego filmu "Maserati: The Brothers" w reżyserii Bobby'ego Moresco.

Film opowie historię rodziny Maserati, założycieli jednego z najbardziej znanych włoskich producentów luksusowych samochodów. Laureat Oscara, Anthony Hopkins wcieli się w postać włoskiego finansisty, który wspierał tytułowych braci Maserati w drodze do sukcesu.

Produkcją filmu zajmuje się Andrea Iervolino, który wcześniej współtworzył biografię Lamborghini: Człowiek, który stworzył legendę.

Posiadanie Anthony’ego na pokładzie to spełnienie marzeń. Jego niezrównana umiejętność wcielania się w złożone postacie niewątpliwie podniesie poziom naszej historii i nie możemy się doczekać, aby zobaczyć, jaką głębię wniesie do swojej roli.

podkreślił Iervolino

Zdjęcia do "Maserati: The Brothers" mają rozpocząć się wkrótce w Bolonii, gdzie w 1914 roku bracia Alfieri, Ettore i Ernesto Maserati założyli swoją pierwszą firmę. Marka od samego początku była związana z wyścigami samochodowymi. Alfieri Maserati brał udział w wyścigach Grand Prix, jednak jego karierę przerwał poważny wypadek w 1927 roku, który kilka lat później doprowadził do jego śmierci.

Na razie nie jest jeszcze znana data premiery filmu. Czy Wy też czekacie na to widowisko?

Źrodło: Variety