Zwiastun "Trzy kilometry do końca świata" - rumuńskiego kandydata do Oscara

Prezentujemy polski zwiastun filmu Trzy kilometry do końca świata, czyli rumuńskiego kandydata do OSCARA – laureat Palmy Queer ostatniego MFF w Cannes to utrzymany w duchu rumuńskiej nowej fali dramat o nietolerancji, opresji i niezdrowych układach.

Siedemnastoletni Adi wraca do swojej rodzinnej miejscowości w sercu delty Dunaju, by spędzić letnie wakacje z rodzicami. Na co dzień chłopak mieszka i studiuje w sąsiednim mieście Tulcea, do którego można dostać się tylko za pomocą łodzi. Malownicze miejsce w jakim się wychował, niewielka społeczność, gdzie wszyscy się znają, dają bohaterowi złudne poczucie bezpieczeństwa.

Pewnej nocy, wracając z imprezy, Adi zostaje brutalnie zaatakowany. Wszyscy, na czele z ojcem chłopaka, są w szoku. Szef lokalnej policji rozpoczyna śledztwo, które prowadzi do syna budzącego strach w okolicy Zentova. Pretekstem miałyby być nieuregulowane finansowe rozliczenia między starszymi mężczyznami. Wkrótce na jaw wychodzi jednak prawdziwy powód ataku.

Budzi on niemniejszą sensację niż samo pobicie i destabilizuje sytuację nie tylko w rodzinie Adiego, ale i w całej lokalnej społeczności. Niepokojąca atmosfera małej wioski kontrastuje z sielankowym pięknem otaczających ją krajobrazów.

Za powstanie filmu odpowiada Emanuel Parvu. Premiera w naszych kinach 6 grudnia 2024 roku.

Źrodło: Aurora Films