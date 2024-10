Nowa zapowiedź ''The Monkey'' - horroru na podstawie opowiadania Stephena Kinga 0

Adaptacja opowiadania amerykańskiego mistrza grozy Stephena Kinga The Monkey, wielkimi krokami zmierza na kinowy ekran. Neon prezentuje nową zapowiedź horroru za produkcję, którego odpowiada sam James Wan, twórca serii ’’Obecność’’.

kadr z filmu ''The Monkey''

The Monkey to krótkie opowiadanie, które znalazło się w zbiorze Szkieletowa załoga wydanym w 1985 roku. Kiedy bracia bliźniacy Hal i Bill odkrywają na strychu starą małpkę swojego ojca, wokół nich zaczyna dochodzić do serii makabrycznych zgonów. Rodzeństwo postanawia wyrzucić zabawkę i żyć dalej, choć z biegiem lat oddalają się od siebie. Śmierć jednak nadchodzi raz jeszcze i zanim ich bliskim stanie się krzywda muszą się ponownie zjednoczyć oraz znaleźć sposób na całkowite zniszczenie przedmiotu.

Poniżej wspomniany materiał filmowy:

W filmie występują Theo James, Christian Convery, Tatiana Maslany, Elijah Wood, Colin O’Brien, Rohan Campbell i Sarah Levy. James Wan produkuje film pod swoim szyldem Atomic Monster. Za kamerą The Monkey stanął Oz Perkins. Jest on także autorem scenariusza. Perkins na swoim koncie ma już horrory, m.in. Kod zła oraz Zło we mnie.

The Monkey trafi do kin 21 lutego 2025 roku.

Źrodło: Neon