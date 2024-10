Netflix zaadaptuje ''Pride'' książkę autorstwa Ibi Aanu Zoboi, opisywaną jako współczesna wersja ''Dumy i uprzedzenia'' 0

Netflix nabył prawa do powieści ’’Pride’’ autorstwa amerykańskiej pisarki Ibi Aanu Zoboi opisywanej jako współczesna wersja klasyka Jane Austen '’Duma i uprzedzenie'’. Streamer na jej podstawie zrealizuje film.

kadr z filmu ''Duma i uprzedzenie'' (2005)

Pride rozgrywa się w dzielnicy Bushwick w Brooklynie w stanie Nowy Jork. Akcja koncentruje się na afro-latynoskiej nastolatce Zuri Benitez, która walczy o zachowanie swojej okolicy i opanowanie rodzinnego chaosu. Ale kiedy bogata rodzina Darcy wprowadza się do sąsiedztwa, pogarda Zuri wobec aroganckiego Dariusa Darcy’ego przeradza się w nieoczekiwane połączenie, które zmusza ją do ponownego przemyślenia wszystkiego, co myślała, że ​​wie o dumie, uprzedzeniach i domu.

Powieść Zoboi na język filmu przenosi Karen Joseph Adcock. Pride to produkcja Alloy Entertainment, Higher Ground Productions i Netflix. Kto stanie za kamerą, jeszcze nie wiadomo.

Co ciekawe streamer pracuje także nad serialową wersją klasyka Austen. Za napisanie scenariusza serialu odpowiada Dolly Alderton, autorka książki Wszystko, co wiem o miłości.

Ze wszystkich dotychczasowych adaptacji powieści Austen najpopularniejszą jest film z 2005 roku z udziałem Keiry Knightley i Matthew Macfadyena.

Źrodło: Deadline