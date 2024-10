''Mary'' - pierwsze zdjęcia z filmu o matce Jezusa 0

Netflix opublikował pierwsze oficjalne zdjęcia z filmu ’’Mary’’. Są one zapowiedzią biblijnej epopei o dorastaniu Maryi, która jest zmuszona do ukrywania się po narodzinach Jezusa.

kadr z filmu ''Mary''

W nadchodzącym filmie główną rolę grają Noa Cohen, a także Ido Tako, Stephanie Nur, Susan Brown, Ori Pfeffer, Eamon Farren, Hilla Vidor, Mili Avital, Gudmundur Thorvaldsson, Dudley O’Shaughnessy, Keren Tzur, Mehmet Kurtulus, Mila Harris i Anthony Hopkins.

Hilla Vidor jako Anne, Ido Tako jako Joseph, Keren Tzur jako Elizabeth i Noa Cohen jako Mary in Mary

Mili Avital jako Mariamne i Anthony Hopkins jako król Herod

Noa Cohen jako Mary

D. J. Caruso, Noa Cohen jako Mary i Ido Tako jako Joseph

Noa Cohen jako Mary i Ido Tako jako Joseph

Anthony Hopkins jako król Herod

Noa Cohen jako Mary

Oprócz publikacji zdjęć Netflix podał również oficjalną datę premiery filmu Mary. Do streamingu trafi on 6 grudnia tego roku, a więc tuż przed świętami Bożego Narodzenia.

Ta biblijna epopeja opowiada historię jednej z najwybitniejszych postaci w historii i niezwykłej podróży, która doprowadziła do narodzin Jezusa. Wybrana, by sprowadzić Mesjasza na świat, Mary (Noa Cohen) zostaje odrzucona po cudownym poczęciu i zmuszona do ukrycia się. Kiedy król Herod (Anthony Hopkins) wydaje rozkaz morderczego polowania na jej nowonarodzone dziecko, Maryja i Józef (Ido Tako) uciekają – związani wiarą i napędzani odwagą – by za wszelką cenę uratować mu życie.

Reżyserowany przez D.J. Caruso film odsłania stronę ikony, której nigdy wcześniej nie widzieliśmy ani sobie nie wyobrażaliśmy. Caruso pracował na podstawie scenariusza napisanego przez Timothy’ego Michaela Hayesa.

Źrodło: Netflix