''The Legend Of Ochi'' - zwiastun przygodowego filmu fantasy debiutującego Isaiaha Saxona

Studio A24 zaprezentowało pierwszy zwiastun debiutanckiego filmu fabularnego znanego reżysera teledysków Isaiaha Saxona. Nakręcił on przygodowy film fantasy The Legend Of Ochi.

fragment plakatu

Akcja obrazu rozgrywa się w odległej północnej wiosce. Młoda dziewczyna o imieniu Yuri jest wychowywana tak, aby nigdy nie wychodzić na zewnątrz po zmroku i bać się samotnych leśnych stworzeń znanych jako ochi. Kiedy mały osobnik zostaje porzucony przez swoje stado, dziewczyna wyrusza w przygodę życia, żeby połączyć je z rodziną.

W rolach głównych występują Willem Dafoe, Emily Watson, Finn Wolfhard i Helena Zengel. Projekt kręcony w Rumunii pod koniec 2021 roku jest produkowany przez firmę produkcyjną AGBO braci Russo wraz z Encyclopedia Pictura, Neighborhood Watch, Year of the Rat, IPR.VC i Access Entertainment.

Zwiastun przywołuje klasyczne filmy fantasy dla dorosłych.

Film może pochwalić się oryginalną ścieżką dźwiękową kompozytora i założyciela zespołu Dirty Projectors Dave’a Longstretha.

The Legend of Ochi ma trafić do kin 28 lutego 2025 roku.

Źrodło: A24, Dark Horizons