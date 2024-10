Zwiastun filmu "Elektryczny Zachód": Millie Bobby Brown w świecie pełnym robotów 0

Netflix ujawnił premierowy zwiastun filmu Elektryczny Zachód, będący połączeniem kina akcji i sci-fi. Za jego reżyserię odpowiadają bracia Russo – Joe i Anthony.

W rolach głównych występują Chris Pratt i Millie Bobby Brown. Stają oni do walki z grupą animatronicznych robotów pragnących uzyskać wolną wolę, dowodzonych przez maskotkę Planters pana Peanuta.

Akcja filmu osadzona jest w alternatywnej, retrofuturystycznej wersji lat 90. Millie Bobby Brown gra Michelle, osieroconą nastolatkę, która porusza się po świecie, w którym inteligentne roboty przypominające maskotki i postaci z kreskówek, niegdyś pokojowo służące ludziom, teraz żyją na wygnaniu po nieudanym powstaniu. Wszystko, co Michelle myśli, że wie o świecie, wywraca się do góry nogami pewnej nocy, gdy odwiedza ją Cosmo, słodki, tajemniczy robot, który wydaje się być kontrolowany przez Christophera — genialnego młodszego brata Michelle, którego uważała za zmarłego. Zdeterminowana, by odnaleźć ukochanego brata, Michelle wyrusza z Cosmo na południowo-zachodnią część Ameryki i wkrótce niechętnie łączy siły z Keatsem (Chris Pratt), tandetnym przemytnikiem i jego dowcipnym pomocnikiem-robotem, Hermanem (Anthony Mackie). Gdy zapuszczają się do Strefy Wykluczenia, odgrodzonego murem zakątka na pustyni, gdzie roboty żyją samotnie, Keats i Michelle znajdują dziwną, kolorową grupę nowych animatroników-sprzymierzeńców i zaczynają odkrywać, że siły stojące za zniknięciem Christophera są bardziej złowrogie, niż się spodziewali.

Obsadę uzupełniają Woody Harrelson jako Pan Peanut, Ke Huy Quan jako dr Amherst, Stanley Tucci jako Ethan Skate i Giancarlo Esposito jako pułkownik Bradbury, Jenny Slate, Brian Cox i Alan Tudyk. Fabułę The Electric State opiera się na powieści graficznej o tym samym tytule autorstwa Simona Stålenhaga z 2018 roku. Scenariusz napisali Christopher Markus i Stephen McFeely.

Premiera w 2025 roku.

Źrodło: Netflix