Zapowiedź najnowszego filmu Pedro Almodóvara "W pokoju obok" 0

W swojej pierwszej pełnometrażowej anglojęzycznej fabule Almodóvar opowiada poruszającą historię o przyjaźni, macierzyństwie, życiowych wyborach i niepohamowanej miłości do życia. Martha (Swinton) i Ingrid (Moore) wcielają się w dawne przyjaciółki, które po latach odnajdują siebie na nowo, odkrywając, że w chwilach największej próby to właśnie bliskość drugiego człowieka ma największe znaczenie. Inspiracją do powstania tej pełnej czułości, wzruszeń i nadziei historii jest powieść Sigrid Nunez Pełnia miłości.

W obsadzie aktorskiej oprócz wyżej wymienionych aktorek są też John Turturro i Alessandro Nivola.

Film trafi do naszych kin 27 grudnia 2024 roku.

Źrodło: Gutek Film