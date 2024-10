Aktor w podcaście Rich Roll krótko wspomniał o długo oczekiwanym czwartym filmie Marvel Cinematic Universe. Holland nie wdawał się w szczegóły, ale ujawnił, że widział scenariusz do nadchodzącej produkcji i był niezwykle podekscytowany.

To wymaga pracy, ale scenarzyści wykonują świetną robotę. Przeczytałem go 3 tygodnie temu i naprawdę rozpaliła we mnie ogień. Zendaya i ja siedzieliśmy, czytaliśmy to razem i czasami skakaliśmy po salonie.

wyjawił Tom Holland