The Rock i J.J. Abrams kręcą razem tajny film 0

Dwayne Johnson, znany również jako The Rock, zadziwił swoich fanów na Instagramie, gdy zapowiedział nieznany projekt, nad którym pracuje J.J. Abramsem.

kadr z filmu "Czarny Adam"

Aktor znajduje się obecnie na pierwszych stronach gazet, a jego nadchodzący film Czerwona Jedynka z Chrisem Evansem trafi do kin w przyszłym miesiącu. Ponadto przygotowuje się do ponownego wcielenia się w rolę półboga Maui’ego w długo oczekiwanej kontynuacji Disneya Vaiana 2, która ukaże się 24 listopada 2024 roku.

The Rock niedawno w swoich mediach społecznościowych ogłosił wielką współpracę. Aktor zamieścił na Instagramie zdjęcie z J.J. Abramsem. Na zdjęciu pojawił się także scenarzysta Zak Penn, który wniósł swoją wiedzę do projektów Marvela, takich jak The Avengers oraz Hiram Garcia, który jest producentem większości filmów z udziałem Johnsona.

Aktor nie zdradził żadnych szczegółów na temat projektu, utrzymując tajemnicę, aby fani mogli snuć swoje własne domysły. W podpisie zapewnił, że mózgiem potencjalnego scenariusza nadchodzącego projektu jest Zak Penn.

Dzięki temu projektowi J.J. Abrams może ponownie powrócić do reżyserii po filmie Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie z 2019 roku.

Źrodło: ComingSoon