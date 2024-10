Ujawniono datę premiery 2. sezonu serialu "Mayfair Witches" z Alexandrą Daddario 0

Stacja AMC Networks ogłosiła w końcu datę premiery drugiego sezonu Mayfair Witches, długo oczekiwanego powrotu przebojowego dramatu o zjawiskach nadprzyrodzonych, opartego na trylogii powieści Anne Rice Lives of the Mayfair Witches.

kadr z serialu "Mayfair Witches"

Sezon 2. stanowi kontynuację podróży Rowan Mayfair po tym, jak nieświadomie uwolniła demona Lashera. Jest zdeterminowana zrozumieć, kim się stał – człowiekiem czy potworem? – i wykorzystać go do wypełnienia swojego celu jako uzdrowicielki, ale kiedy dochodzi do tragedii, musi odłożyć na bok własne pragnienia i walczyć o ochronę swojej rodziny.

Premiera drugiego sezonu Mayfair Witches zaplanowana jest na niedzielę 5 stycznia 2025 roku w stacjach AMC i AMC+. W dramacie występują Alexandra Daddario jako Rowan, Jack Huston (o5991!2) jako Lasher, Tongayi Chirisa jako Ciprien Grieve i Harry Hamlin jako Cortland Mayfair. W sezonie 2 pojawią się także nowi członkowie obsady, w tym Alyssa Jirrels jako Moira Mayfair, Ted Levine jako Julien Mayfair, Thora Birch jako Gifford Mayfair, Ben Feldman jako Sam Larkin, Callan McAuliffe jako Abel Mayfair, Franka Potente jako Annamieke i Ian Pirie jako Ian Mayfaira.

Autorami serialu są Esta Spalding i Michelle Ashford, które są scenarzystkami i producentami wykonawczymi. Ponadto Christopher Rice jest producentem wykonawczym wszystkich projektów opartych na kultowych dziełach jego zmarłej matki, które zostały nabyte przez AMC Networks w 2020 roku. Jest to produkcja AMC Studios.

