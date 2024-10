Zwiastun 6. sezonu ''Virgin River'' - poznajcie dalsze losy Jacka i Mel 0

Netflix prezentuje pierwszą zapowiedź szóstego sezonu uwielbianej przez widzów produkcji z gatunku dramatu i romansu Virgin River. Premiera nowych epizodów w grudniu.

Jacka i Mel czekają wspaniałe chwile i obietnica dozgonnej miłości. Nowe początki, odkryte sekrety i wątpliwości. Przy okazji przygotowań do ślubu Mel i Jack coraz lepiej poznają siebie — i swoich bliskich.

Fabuła serialu opiera się na serii powieści autorstwa Robyn Carr o tym samym tytule. Główna bohaterka to pogrążona w żałobie pielęgniarka Mel, która przeprowadza się do małego kalifornijskiego miasteczka z nadzieję na rozpoczęcie wszystkiego od nowa. Życie na prowincji wcale nie jest jednak takie proste jak mogło się wydawać, a to kogo tam spotyka zaskakuje ją najbardziej.

W głównych bohaterów od początku wcielają się Alexandra Breckenridge i Martin Henderson. W serialu występują także m.in. Tim Matheson, Annette O'Toole, Colin Lawrence, Benjamin Hollingsworth i Zibby Allen.

Premiera 6. sezonu Virgin River już 19 grudnia.

