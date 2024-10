''The Wolf Man'' - pełny zwiastun filmu w reżyserii Leigh Whannella 0

W sieci zadebiutował pełny zwiastun filmu The Wolf Man. To nowa produkcja od Universal Pictures i Blumhouse należąca do gatunku '’monster movie'’. Za kamerą stanął Leigh Whannell, reżyser Niewidzialnego człowieka.

fragment plakatu

Nominowany do Złotego Globu Christopher Abbott gra Blake’a, męża i ojca z San Francisco, który dziedziczy odległy dom z dzieciństwa w wiejskim Oregonie po tym, jak jego własny ojciec znika i zostaje uznany za zmarłego. Mężczyzna namawia swoją byłą żonę Charlotte (Julia Garner), by zrobiła sobie przerwę od miasta i odwiedziła posiadłość z ich córką Ginger (Matilda Firth). Gdy rodzina zbliża się do domu, w środku nocy zostają zaatakowani przez tajemnicze zwierzę i w desperackiej ucieczce barykadują się w budynku, podczas gdy stworzenie grasuje na zewnątrz. Blake zostaje ranny i szybko zaczyna wykazywać podejrzane zachowania. Mężczyzna przeobraża się w coś nie do poznania, a Charlotte będzie zmuszona zdecydować, czy terror w ich domu jest bardziej zabójczy niż niebezpieczeństwo na zewnątrz.

W The Wolf Man występują również Sam Jaeger, Ben Prendergast i Benedict Hardie. Whannell współtworzył scenariusz z Corbettem Tuckiem, Lauren Schuker Blum i Rebeccą Angelo. Jason Blum produkuje film wraz z m.in. Ryanem Goslingiem, który pierwotnie miał zagrać w filmie, zanim on i reżyser Derek Cianfrance opuścili projekt w 2023 roku.

Film trafi do kin 17 stycznia 2025 roku.

