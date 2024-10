''The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie'' - Kaczor Daffy i Prosiak Porky w pełnym metrażu 0

Poznaliśmy datę kinowej premiery pełnometrażowej animacji The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie. Obraz ten jest pierwszym w pełni animowanym filmem fabularnym z serii '’Looney Tunes'’.

kadr z animacji ''The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie''

The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie na ekrany polskich kin wejdzie 31 stycznia 2025 roku. Za dystrybucję tej animacji odpowiada Monolith Films.

Film zadebiutował w czerwcu tego roku na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Animowanych w Annecy, gdzie spotkał się z niezwykle entuzjastycznym przyjęciem.

Historia zaczyna się od serii wybryków w fabryce gumy balonowej. W ślad za tym Kaczor Daffy i Prosiak Porky odkrywają tajny spisek kosmitów, mający na celu przejęcie Ziemi za pomocą kontroli umysłu. Duet musi współpracować z Petunią Pig, aby powstrzymać kosmitów, jednocześnie starając się nie doprowadzić się nawzajem do szaleństwa.

Pete Browngardt debiutuje jako reżyser filmu, którego scenariusz napisał Kevin Costello. Dwukrotny zdobywca nagrody Emmy Eric Bauza powtarza swoje role głosowe jako przyjaciele z dzieciństwa, Kaczor Daffy i Prosiaczek Porky. Swoich głosów użyczają również Candi Milo, Fred Tatasciore, Peter MacNicol, Wayne Knight i Laraine Newman.

