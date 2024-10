''Lord of the Rings: The Hunt for Gollum'' będzie jednym filmem. Trwają jednak prace nad innym projektem 0

Philippa Boyens, scenarzystka filmu The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum sprostowała krążące po sieci informacje jakoby obraz ten miał składać się z dwóch produkcji. Zdradziła także inny ważny szczegół.

kadr z filmu ''Hobbit: Niezwykła podróż''

W maju tego roku dowiedzieliśmy się, że Andy Serkis, który grał Golluma w trylogii Władca Pierścieni Petera Jacksona, planuje wyreżyserować nowy film osadzony w Śródziemiu. Około miesiąc temu Ian McKellen, który powróci do roli Gandalfa, powiedział, że na podstawie tego, co mu powiedziano, jest pod wrażeniem, że historia z The Hunt for Gollum zostanie opowiedziana w dwóch filmach.

I właśnie o tą informację się rozchodzi. Postanowiono ją sprostować. Boyens w rozmowie z magazynem Empire oficjalnie potwierdziła, że The Hunt for Gollum będzie jednym filmem. Istnieje jednak inny projekt aktorski ze świata Władcy Pierścieni, który jest we wstępnym przygotowaniu. Na jego temat Boyens jednak nic nie zdradziła.

Boyens powiedziała jedynie, dlaczego McKellen mógł uważać, że The Hunt for Gollum będzie składało się z dwóch filmów:

Bawimy się wieloma pomysłami, ale większość z nich obejmuje Gandalfa. Więc Gandalf potencjalnie powróciłby w dwóch filmach aktorskich.

Akcja The Hunt for Gollum będzie rozgrywać się w trakcie wydarzeń z Władcy Pierścieni: Drużyny Pierścienia.

To dość intensywna historia, która rozgrywa się po przyjęciu urodzinowym Bilba i przed kopalniami Morii. To konkretny fragment niesamowitej, nieopowiedzianej historii, opowiedzianej z perspektywy tego niesamowitego stworzenia powiedziała Boyens.

Film The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum trafi do kin w 2026 roku.

