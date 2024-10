Josh Brolin złoczyńcą w remake'u ''Uciekiniera'' 0

Cały czas powiększa się obsada The Running Man, nowej adaptacji powieści ’’Uciekinier’’ autorstwa Stephena Kinga, którą pisarz wydał pod pseudonimem Richard Bachman. Angaż w projekcie otrzymał Josh Brolin.

Josh Brolin, kadr z filmu ''Diuna''

Brolin wcieli się w głównego antagonistę produkcji. Mówi się, że odegra on osobę stojącą za śmiertelnym reality show. Aktora kojarzyć możecie z filmów Marvela, gdzie portretuje Thanosa oraz z Diuny.

Stanowisko reżysera The Running Man objął Edgar Wright. Jest on także współautorem scenariusza z Michaelem Bacall. Gwiazdą filmu będzie Glen Powell. To na razie cała znana nam obsada. Fabuła produkcji cały czas trzymana jest w tajemnicy. Czy będzie to dokładna adaptacja powieści, tego nie wiemy. Książka Kinga doczekała się już ekranizacji w 1987 roku, gdzie w główną rolę wcielił się Arnold Schwarzenegger.

Historia ukazana w powieści Uciekinier rozgrywa się w dystopijnym świecie w 2025 roku w Stanach Zjednoczonych. Gospodarka kraju jest w ruinie, rośnie przemoc, a media opanowały kontrowersyjne i niebezpieczne programy rozrywkowe. Głównym bohaterem jest Ben Richards, który desperacko próbuje zarobić jakieś pieniądze, na ratowanie swojej ciężko chorej córki. Decyduje się na udział w jednym z teleturniei. Nosi on nazwę The Running Man. Zadaniem zawodnika jest ucieczka w dowolne miejsce na świecie, będąc ściganym przez łowców. Każda godzina życia zwiększa jego wygraną, każdy zabity policjant bądź łowca również. Stawką jest miliard dolarów, ale przeżyć trzeba, aż 30 dni…

Premiera The Running Man wyznaczona została na 21 listopada 2025 roku.

