Netflix nakręci thriller sci fi ''Out There'', za kamerą montażysta Stefan Grube

Jak donoszą zagraniczne media Netflix nabył scenariusz '’Out There'’, thrillera science fiction w stylu Cichego miejsca i Cloverfield.

kadr z filmu ''Cloverfield Lane 10''

Scenariusz napisali Shane Van Dyke, Carey Van Dyke i Ian Levy. Za kamerą stanie Stefan Grube, montażysta pracujący przy Cloverfield Lane 10 oraz Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie. Praca reżysera przy Out There będzie jego debiutem.

Obecnie fabuła Out There owiana jest tajemnicą. Wiemy jedynie, że film kręcił będzie się wokół rozbitej rodziny, która musi stawić czoła najbardziej katastrofalnemu dniowi w swoim życiu.

Brzmi to właśnie jak coś w stylu Cichego miejsca czy Cloverfield. Oby produkcja miała ten sam poziom zapierającego dech w piersiach napięcia, co wspomniane produkcje. O postępach nad nią, będziemy informować Was na bieżąco.

Źrodło: Deadline