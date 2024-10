''Szpital św. Anny" - ruszyły zdjęcia do medycznego serialu TVN

Rozpoczęły się zdjęcia do nowego serialu TVN '’Szpital św. Anny'’. To produkcja opowiadająca o losach pięciu lekarek z misją, a także ich pacjentów. W każdym odcinku poznamy zaskakujące przypadki medyczne, a silne i odważne bohaterki będą robić wszystko, by ocalić ludzkie życie. Całe szczęście, w trudnych chwilach mogą na siebie liczyć.