Adrien Brody w pierwszym zwiastunie dramatu ''The Brutalist''

Studio A24 po doskonałym przyjęciu dramatu The Brutalist na Festiwalu Filmowym w Wenecji, nareszcie zaprezentowało światu pierwszy zwiastun obrazu. W głównej roli Adrien Brody.

kadr z filmu ''The Brutalist''

Trzyipółgodzinny film przedstawia Adriena Brody’ego grającego ocalałego z Holokaustu, który walczy o ożywienie kariery architekta w Stanach Zjednoczonych.

Uciekając z powojennej Europy, wizjonerski architekt László Toth przybywa do Ameryki, aby odbudować swoje życie, swoją pracę i małżeństwo z żoną Erzsébet po tym, jak w czasie wojny został zmuszony do rozstania przez zmieniające się granice i reżimy. Samotny w obcym, nowym kraju, László osiedla się w Pensylwanii, gdzie bogaty i wybitny przemysłowiec Harrison Lee Van Buren dostrzega jego talent do budowania. Ale władza i dziedzictwo mają swoją cenę…

W rolach głównych występują także Guy Pearce, Joe Alwyn, Alessandro Nivola, Jonathan Hyde, Isaach De Bankolé, Raffey Cassidy, Stacy Martin, Emma Laird i Peter Polycarpou. Za kamerą stanął Brady Corbet, który wraz z Mona Fastvold napisał scenariusz.

Projekt, nakręcony za jedyne 10 milionów dolarów, został okrzyknięty arcydziełem podczas Fall Film Festival.

The Brutalist do polskich kin wejdzie 31 stycznia 2025 roku. Dystrybutor to Tylko Hity.

Źrodło: A24, Tylko Hity