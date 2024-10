''Yellowstone'' - mroczna i brutalna zapowiedź sezonu 5b 0

Nadchodzi zakończenie piątego sezonu jednego z największych hitów telewizyjnych ostatnich lat – ranczerskiego serialu Yellowstone Taylora Sheridana. Paramount Network prezentuje nową, nieco mroczną i brutalną zapowiedź sezonu 5b.

kadr z serialu ''Yellowstone''

Sezon 5b zadebiutuje 10 listopada, prawie dwa lata po emisji pierwszej połowy. Na obie części składa się po osiem odcinków.

W sezonie 5b miał nie pojawić się John Dutton, którego portretuje Kevin Costner. Spowodowane jest to rezygnacją aktora. Miał on konflikt z twórcą serialu Sheridanem, a także pragnął skupić się na realizacji własnej produkcji, również ranczerskiej – Horyzont. W zwiastunie jak widzimy pojawia się kilka razy, jednak na krótko. Jak już wcześniej wyjaśniał Sheridan, po rezygnacji Costnera, zakończenie wątku postaci, w którą się wcielał nie zostało zmienione, lecz jedynie skrócone. To co to oznacza, dowiemy się dopiero w trakcie seansu.

Yellowstone to kronika rodziny Duttonów, posiadaczy największego ranczo w Stanach Zjednoczonych. Pośród zmiennych sojuszy, niewyjaśnionych morderstw, zadanych ran i ciężko wypracowanego szacunku, właściciele są w konflikcie z przygranicznymi sąsiadami – rozrastającym się miastem, rezerwatem Indian oraz pierwszym parkiem narodowym Ameryki.

Źrodło: Dark Horizons