Podczas występu w programie The Tonight Show Starring Jimmy Fallon Tom Holland podzielił się ekscytującą informacją związaną ze Spider-Manem 4 , w tym planem rozpoczęcia zdjęć do filmu Marvela.

Poniżej wypowiedź młodej gwiazdy Marvela.

Letnia data rozpoczęcia Spider-Mana 4 pozwala Hollandowi pracować nad kolejnym filmem Christophera Nolana. Holland wystąpi u boku Matta Damona w kontynuacji filmu Nolana Oppenheimer, którego zdjęcia mają rozpocząć się na początku 2025 roku.

Aktor w podcaście Rich Roll krótko wspomniał o długo oczekiwanym czwartym filmie Marvel Cinematic Universe. Holland nie wdawał się w szczegóły, ale ujawnił, że widział scenariusz do nadchodzącej produkcji i był niezwykle podekscytowany.