Adam Scott powraca w nowej zapowiedzi 2. sezonu serialu ''Rozdzielenie'' 0

Apple TV+ prezentuje nową zapowiedź oczekiwanego od ponad dwóch lat, drugiego sezonu dramatu sci-fi Rozdzielenie. W głównej roli powraca nagradzany Adam Scott.

fragment plakatu

Mark Scout (Scott) kieruje zespołem w firmie Lumon Industries, którego pracownicy przeszli procedurę odpraw, która chirurgicznie dzieli ich wspomnienia pomiędzy życie zawodowe i osobiste. Ten śmiały eksperyment dotyczący „równowagi między życiem zawodowym a prywatnym” zostaje podważony, gdy Mark znajduje się w centrum nierozwiązanej tajemnicy, która zmusi go do skonfrontowania się z prawdziwą naturą swojej pracy… i samego siebie. W sezonie 2. Mark i jego przyjaciele dowiadują się o strasznych konsekwencjach lekceważenia bariery zerwania, co prowadzi ich dalej na ścieżkę nieszczęścia.

Poniżej wspomniany materiał filmowy:

Twórcą i scenarzystą serialu jest Dan Erickson. Obsadę uzupełniają Britt Lower, Tramell Tillman, Zach Cherry, Jen Tullock, Michael Chernus, Dichen Lachman, John Turturro, Christopher Walken i Patricia Arquette. Producentem wykonawczym serialu jest Ben Stiller, który wyreżyserował również pięć odcinków w tym sezonie.

Premiera nowych odcinków serialu 17 stycznia 2025 roku.

Pierwszy sezon serialu otrzymał aż 14 nominacji do nagród Emmy. Wygrał w dwóch kategoriach. Został też doceniony na innym kulturalnym wydarzeniu Złotych Globach. Tu otrzymał 3 nominacje.

Źrodło: Apple TV+