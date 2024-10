Bojownicy z IRA w zwiastunie serii "Say Nothing" 0

Nowo wydany zwiastun Say Nothing został skrytykowany za absolutnie dziki ton. Zobaczcie sami.

Nadchodzący dramat historyczny – oparty na uznanej książce non-fiction Patricka Raddena Keefe’a Say Nothing: A True Story of Murder and Memory in Northern Ireland został stworzony przez Josha Zetumera.

Say Nothing to historia morderstwa i pamięci w Irlandii Północnej podczas "Kłopotów". Serial trwający cztery dekady rozpoczyna się szokującym zniknięciem Jean McConville, samotnej matki dziesięciorga dzieci, która została porwana z domu w 1972 roku i nigdy więcej nie była widziana żywa.

W tej 9-odcinkwej serii występują Lola Petticrew jako Dolours Price, Hazel Doupe jako Marian Price, Anthony Boyle jako Brendan Hughes i Josh Finan jako Gerry Adams. Premiera planowana jest na platformie Hulu od 14 listopada 2024 roku.

Źrodło: FirstShowing