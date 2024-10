Tom Holland z rolą w nowym projekcie Christophera Nolana 0

Tom Holland, młoda gwiazda Marvela, zagra w kolejnym filmie cenionego reżysera Christophera Nolana. Projekt nad którym pracuje filmowiec owiany jest aurą tajemnicy.

kadr z filmu ''Spider-Man. Bez drogi do domu''

Holland choć jest już uznanym aktorem, to praca dla Nolana jak sam twierdzi, jest dla niego niezwykłym wyróżnieniem.

W wywiadzie dla Good Morning America Holland powiedział, że jest '’niezwykle podekscytowany'’ projektem i że czuje się '’oczywiście zaszczycony'’. I chociaż nie ma pojęcia, o czym jest projekt, zgodził się bez cienia wątpliwości.

Był to telefon życia — przypominający telefon o Spider-Manie 10 lat temu. To dla mnie niesamowite. Jestem super dumny i naprawdę, naprawdę podekscytowany powiedział Holland.

Tajemniczy projekt Nolana nie posiada jeszcze swojego tytułu. Powstanie on we współpracy z Universal Pictures. Dotychczas w jego obsadzie znajdował się jedynie Matt Damon. Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się na początku przyszłego roku. Oznacza to niesamowicie pracowity rok dla Hollanda, bowiem latem wejdzie on na plan Spider-Mana 4.

Film będzie pierwszą współpracą Hollanda z Nolanem, który jest najbardziej znany ze swojej pracy nad wysoko cenionymi filmami, takimi jak Memento, Bezsenność, Prestiż, Mroczny rycerz, Incepcja, Interstellar, Dunkierka, Tenet i ostatnio Oppenheimer.

Źrodło: ComingSoon