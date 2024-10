Liam Neeson rezygnuje z grania w filmach akcji 0

Liam Neeson ma przybliżony plan, aby pod koniec 2025 roku przestać występować w filmach akcji.

Na początku swojej zawodowej kariery aktorskiej Neeson grał głównie w filmach dramatycznych, takich jak Bunt na Bounty z 1984 r., Misja z 1986 r. oraz Mężowie i żony z 1992 r. Otrzymał nominację do Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego za rolę Oskara Schindlera w wydanej w 1993 roku Liście Schindlera Stevena Spielberga.

Po występie w kilku hitach kinowych, takich jak Gwiezdne wojny: Część I – Mroczne widmo z 1999 r. i Batman Początek z 2005 r., Neeson zagrał Byrana Millsa w Uprowadzonej z 2008 r. w reżyserii Pierre’a Morela. Film – który dał początek serii, po której powstały dwie kontynuacje i serial telewizyjny z Clive’em Standenem – okazał się wielkim hitem, ponieważ przekształcił Neesona w hardcorowego bohatera akcji. Po tym sukcesie posypały się kolejne filmy akcji z jego udziałem.

Neeson twierdzi, że jego czas jako bohatera akcji może dobiegać końca.

Mam 72 lata, to musi się w pewnym momencie skończyć. Widzów nie da się oszukać. Nie chcę, żeby [współpracownik kaskaderów Mark Vanselow] walczył za mnie w scenach walk. Być może pod koniec przyszłego roku [przestanie występować w filmach akcji]. Myślę, że to wszystko.

wyjawił Liam Neeson

Następny film akcji Neesona nosi tytuł Rozgrzeszenie. W filmie wyreżyserowanym przez Hansa Pettera Molanda występują także Ron Perlman i Yolonda Ross. Film trafi do kin 1 listopada 2024 r. Wybrano go także do roli Franka Drebina Jr. w nowym filmie Naked Gun, którego premiera planowana jest na sierpień 2025 roku.

