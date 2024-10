Nowe zapowiedzi horroru "Cisza nocna". Ostania rola Macieja Damięckiego 0

Dystrybutor udostępnił spoty zapowiadające polski horror zatytułowany Cisza nocna. Będzie to ostania rola Macieja Damięckiego, który zmarł w listopadzie ubiegłego roku.

Lucjan, emerytowany aktor teatralny, zostaje oddany przez syna do domu opieki. Położona na wsi rezydencja sprawia wrażenie idyllicznego miejsca, z przyjaznym personelem gotowym do pomocy oraz życzliwymi mieszkańcami. Okazuje się jednak, że skrywa pewną tajemnicę… Lucjana zaczynają prześladować makabryczne wizje. Zbiega się to w czasie ze śmiercią kilku pensjonariuszy. Lucjan będzie musiał ustalić, czy jego wizje są prawdziwe, czy też traci rozum.

Za reżyserię odpowiada Bartosz M. Kowalski, twórca dwóch części W lesie dziś nie zaśnie nikt. Kowalski napisał również scenariusz, a pomagała mu przy tym Mirella Zaradkiewicz. W filmie oprócz wspomnianego Macieja Damięckiego występują m.in. Zdzisław Wardejn, Włodzimierz Press i Anna Nehrebecka.

Cisza nocna w kinach od 31 października 2024 roku!

Źrodło: Forum Film