Powstaje tajny film o Predatorze w reżyserii Dana Trachtenberga . Zostanie od wydany przed Predator: Badlands , który trafi do kin w 2025 roku.

Trachtenberg wyreżyserował wcześniej Predator: Prey z 2022 roku, który stanowi prequel innych filmów z serii. Obecnie pracuje nad Predator: Badlands, którego data premiery została niedawno wyznaczona na 7 listopada 2025 roku.

W rozmowie z The Hollywood Reporter Steve Asbell z 20th Century Studios potwierdził, że obecnie trwają prace nad kolejnym tajnym filmem o Predatorze w reżyserii Trachtenberga.