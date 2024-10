James Gunn ujawnił nowego złoczyńcę z DCU 0

James Gunn ujawnił nowego złoczyńcę z uniwersum DC, który wkroczy do nadchodzącego uniwersum wraz z premierą Creature Commandos jeszcze w tym roku.

W niedawnym poście na Instagramie aktor Benjamin Byron Davis ujawnił, że wcieli się w rolę Ruperta Thorne’a w nadchodzącym serialu animowanym. Na zrzucie ekranu Davis udostępnił komentarz, który zostawił pod jednym ze zdjęć Gunna, na który Gunn odpowiedział: Cześć, Rupercie Thorne.

Jestem podekscytowany możliwością podzielenia się tym, że zabiorę Ruperta Thorne’a do DCU wraz z absolutnie niezwykłym zespołem, który James Gunn zebrał dla Creature Commandos.

wyjawił Davis

W świecie DC Comics Rupert Thorne jest szefem mafii i często pojawia się jako antagonista Batmana. Po raz pierwszy pojawił się w wydaniu Detective Comics z maja 1977 roku i został stworzony przez pisarza Steve’a Engleharta i artystę Walta Simonsona.

Bohaterami Creature Commandos jest tajny zespół uwięzionych potworów rekrutowanych do misji uznawanych za zbyt niebezpieczne dla ludzi. Kiedy wszystko inne zawiedzie… to twoja ostatnia, najgorsza opcja. Premiera odbędzie się 5 grudnia 2025 roku w ramach rozdziału DCU Chapter One: Gods and Monsters.

