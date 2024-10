Zobacz plakat oraz poznaj obsadę serialu "Gąska" od Prime Video 0

Prime Video ujawniło obsadę swojej najnowszej oryginalnej produkcji, którą jest polski serial zatytułowany Gąska. Pokazano również poster.

Kilka dni temu informowaliśmy, że gwiazdą serii będzie Tomasz Kot, który wcieli się w rolę właściciela tytułowego markety Gąska, Teraz ujawniamy kolejne nazwiska. W obsadzie zobaczymy również Magdalenę Koleśnik, Janusza Chabiora, Aleksandrę Grabowską, Mikołaja Śliwę, Julię Rosnowską, Tetianę Vashniewską, Mariusza Urbańca, a także Małgorzatę Sochę i Rafała Maćkowiaka.

Serial będzie liczyć osiem odcinków i zadebiutuje na Prime Video 29 listopada 2024 roku. Będzie to pierwszy polski serial dostępny na tej platformie.

O czy jest serial?

Poznamy losy 24-letniej Leny (Aleksandra Grabowska), która podejmuje pracę w Gąsce i próbuje odnaleźć́ się̨ w niezwykłej załodze. Na jej czele stoi ekscentryczny przedsiębiorca Włodek (Tomasz Kot). Szybko okazuje się, że szef jest w stanie wygenerować tyle samo problemów, co centrala Gąski, więc trzeba połączyć siły z resztą ekipy, do której należą: była dresiara, a obecnie ambitna kierowniczka Domi (Magdalena Koleśnik), miły, lecz nieco irytujący Marek (Mikołaj Śliwa), doświadczona i pracowita Luba (Tetiana Vashniewska), sympatyczny ochroniarz po wyroku Kazik (Janusz Chabior), czasem zbyt wylewna Madzia (Julia Rosnowska) oraz fan teorii spiskowych nazywany przez wszystkich Młodym (Mariusz Urbaniec). Oprócz stałej ekipy pracowników, sklep regularnie odwiedzają: Suzy, żona Włodka (Małgorzata Socha) oraz stały klient Romek (Rafał Maćkowiak), który jest tam codziennie i codziennie… kupuje to samo.

plakat serialu Gąska

Źrodło: Prime Video