"Gwiezdne Wojny" z Daisy Ridley tracą scenarzystę 0

Steven Knight, najbardziej znany jako twórca serialu Peaky Blinders, nie jest już związany z nadchodzącym filmem z uniwersum Gwiezdnych Wojen z udziałem Rey granej przez Daisy Ridley.

W marcu 2023 roku poinformowano, że Knight wszedł do projektu po odejściu scenarzystów Damona Lindelofa i Justina Britt-Gibsona. Odejście Stevena Knighta ze stanowiska scenarzysty może potencjalnie opóźnić powstanie filmu, który nie ma jeszcze oficjalnego tytułu, chociaż kilka mediów określa go jako Star Wars: New Jedi Order. We wrześniu 2024 roku krążyły plotki, że produkcja filmu została wstrzymana w Lucasfilm, a prace mają rozpocząć się dopiero w 2025 roku.

Warto zauważyć, że Sharmeen Obaid-Chinoy, znana z Ms. Marvel, pozostaje związana z projektem jako reżyserka.

Nadchodzący film ma pociągnąć historię z kontynuacji trylogii, w której pierwotnie pojawiła się Rey. Początkowo Rey, padlinożerczyni na pustynnej planecie Jakku, okazuje się być wnuczką Dartha Sidiousa lub Imperatora Palpatine’a. Pod koniec trylogii Rey odrzuca swoje korzenie Sithów i przyjmuje tożsamość Rey Skywalker. Według doniesień film Obaid-Chinoy będzie opowiadać o Rey, która ustanawia nowy Zakon Jedi 15 lat po wszystkim, co wydarzyło się w ostanim filmie. Według twierdzeń z kwietnia 2023 r. Rey może nie być główną bohaterką filmu i może zachowywać się jak Luke lub Obi-Wan.

Źrodło: Comingsoon