Już wkrótce na platformie streamingowej Max zadebiutuje kolejna polska produkcja oryginalna, serial Przesmyk z Leną Górą w roli głównej. To thriller sensacyjny pokazujący widzom współczesne środowisko szpiegowskie w trakcie rodzącego się konfliktu i wielu napięć międzynarodowych. W sieci pojawił się pierwszy materiał go promujący. Znajdziecie go poniżej.