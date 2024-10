Dziś premiera czwartego sezonu ''The Office PL'' w CANAL+! Nowe odcinki zbierają już świetne recenzje 0

To biuro nigdy się nie nudzi. Jedyne do którego chce się wracać. Od dziś pierwsze odcinki 4. sezonu serialu The Office PL dostępne są w Canal+ online i na Canal+ Premium. Nowe epizody już otrzymały wiele pozytywnych recenzji.

Łuki powraca w wielkim stylu, Patrycja po degradacji pracuje jako stażystka, a Michał… nadal jest najgorszym szefem na świecie. Twórcy stanęli na wysokości zadania, portretując Polaków w krzywym zwierciadle jeszcze dosadniej, niż dotychczasowo. Czwarty sezon to jednocześnie najmocniejsza odsłona pod względem przyprawiającego o ciarki żenady humoru, a także jeśli chodzi o gorzkie, niekoniecznie zabawne momenty pisze Justyna Miś z portalu Interia.pl.

Już dziś również widzowie mogą się przekonać czy biurowa przestrzeń Kropliczanki dalej jest pełna absurdalnych korpo sytuacji, krindżowych żartów i braku poprawności politycznej.

Recenzenci przede wszystkim zwracają uwagę na to, że nowy sezon dalej utrzymuje wysoki poziom, jednocześnie stając się coraz mroczniejszym i silniej wchodząc w psychikę bohaterów. Mocną stroną polskiej odsłony The Office PL jest też to, że nie kopiuje wzorców z innych wersji i stała się osobnym pełnoprawnym serialem, jednym z najlepszych w historii rodzimych komedii.

Ta karuzela śmiechu nie ustaje. W czwartym sezonie '’The Office PL'’ ciągle jadą po bandzie i jeńców nie biorą. Już w trzeciej minucie pierwszego odcinka się zakrztusiłam przez grubego suchara Darka. Szanuję, jak ten serial na bieżąco wykorzystuje wszystkie internetowe śmieszki. To zabawa dla kumatych. To jedyne biuro do którego chce się wracać! mówi Justyna Bryczkowska z redakcji Gazeta.pl.

Czy po wydarzeniach z ostatniego sezonu w biurze Kropliczanki nastał spokój i niepodzielne rządy Michała? Każdy kto miał do czynienia z bohaterami The Office PL wie, że jest to misja z gatunku tych niemożliwych. Pracownicy siedleckiej marki po raz pierwszy będą musieli się zmierzyć z zewnętrznym wrogiem w postaci organizacji ekologicznej prowadzącej akcję społeczną „Na zdrówko, kranówko”, dowodzonej przez znaną z pierwszego sezonu Arletę Mosór (w tej roli powracająca Maja Ostaszewska). Bohaterowie, dopingowani przez Michała będą musieli próbować – często wbrew swoim przekonaniom – obrzydzić klientom ekologiczny ruch, wymyślać akcje marketingowe przeciwko wodzie z kranu, a także szukać stronników w urzędzie miasta, w którym poznamy jego pracownicę mającą wiele wspólnego z Darkiem Wasiakiem. Grozy temu wydarzeniu dodaje fakt, że z powodu kranówkowej akcji zagrożony zostaje stand-uperski debiut Michała podczas Dni Siedlec.

Czy Kropliczanka wyjdzie z tej wojny zwycięsko? Jak Patrycja odnajdzie się w nowej roli w firmie? Jaką tajemnicą nie chce podzielić się Darek z kolegami z biura? Dlaczego Adam szuka nowej pracy? Jak idą przygotowania Asi do ślubu? I czy Michał znalazł sobie w końcu dziewczynę i co z tym wszystkim ma wspólnego Levan? Na wszystkie te pytania poznamy odpowiedzi oglądając uważnie nowe odcinki.

Źrodło: Canal+