James Franco mówi o końcu przyjaźni z Sethem Rogenem i czarnej liście Hollywood 0

James Franco niedawno opowiedział, że nie obsadzany w filmach w związku z oskarżeniami o niewłaściwe zachowanie na tle seksualnym, a także o tym, że jego wieloletnia przyjaźń z Sethem Rogenem dobiega końca.

kadr z filmu "Wywiad ze Słońcem Narodu"

W niedawnym wywiadzie Franco został zapytany o swoją przyjaźń z Sethem Rogenem. Aktor powiedział, że nie utrzymują już kontaktu, mimo że próbował skontaktować się ze swoim byłym przyjacielem.

NIE. Nie rozmawiałem z Sethem. Kocham Setha, spędziliśmy razem 20 wspaniałych lat, ale myślę, że to już koniec. I nie z powodu braku prób. Powiedziałem mu, ile dla mnie znaczy.

wyjawił James Franco

Para była ze sobą bardzo blisko przez całą pierwszą dekadę XXI wieku i często współpracowali przy różnych projektach, w tym Boski chillout, To już jest koniec, czy Sausage Party. Jednak w odpowiedzi na różne zarzuty, jakie pojawiły się pod adresem aktora, Rogen zdystansował się od Franco i w 2021 roku oświadczył, że nie będzie już z nim współpracował.

Franco został także zapytany o wyrzucenie z Hollywood i czy to niesprawiedliwe, że w zasadzie nie brał udziału w żadnym projekcie począwszy od 2019 roku. Aktor powiedział, że już to ma za sobą, że tak właśnie jest i że jego nadzieja to po prostu iść do przodu.

To znaczy, tak właśnie jest. Szczerze to już przeszedłem obok tego. Poradziliśmy sobie z tym i muszę się zmienić. A więc to wszystko, to koniec. Więc po prostu próbuję iść dalej.

dokończył Franco

Przypomnijmy, że w 2014 roku siedemnastoletnia dziewczyna zarzuciła, że ​​Franco (wówczas 35-letni) próbował się z nią spotkać w pokoju hotelowym, dzieląc się wiadomościami na temat swoich interakcji. W 2018 roku pojawiły się doniesienia, że ​​Franco zachowywał się niewłaściwie lub wykorzystywał seksualnie, pełniąc funkcję nauczyciela aktorstwa lub mentorki kilku kobiet, w tym zarzuty, że Franco sugerował, że role można pełnić w zamian za przysługi seksualne.

W 2019 roku dwóch byłych studentek jego szkoły aktorsko-filmowej Studio 4 złożyło pozew przeciwko Franco. W pozwie zarzucono, że Franco miał na celu stworzenie rurociągu młodych kobiet wykorzystywanych seksualnie. W 2021 roku pozew został rozstrzygnięty, a w kolejnym raporcie wskazano, że Franco zapłacił ponad 2,2 miliona dolarów za rozstrzygnięcie sporów prawnych. Pod koniec 2021 roku Franco przyznał, że uprawiał seks ze studentami i oświadczył, że od 2016 roku leczy się z powodu uzależnienia seksualnego.

Źrodło: Variety