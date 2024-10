Sekretny film o Predatorze będzie animowaną antologią? 0

Tajemniczy projekt opowiadający o słynnych najeźdzcach z kosmosu – Predatorach, mający zostać wydanym przed Predator: Badlands, będzie prawdopodobnie antologicznym filmem animowanym.

kadr z filmu ''Predator: Prey''

Informację taką podał portal Gizmodo powołując się na własne źródła. Tajny projekt ma opowiedzieć nam trzy oddzielne historie, które skupiają się na Predatorach walczących z wojownikami w różnych epokach. Możemy zobaczyć kosmitę w starciu z piratami bądź samurajami.

Więcej fabularnych szczegółów nadchodzącej produkcji nie jest znane. Za kamerą filmu stanie Dan Trachtenberg, który wyreżyserował Prey, a obecnie pracuje nad Predator: Badlands.

Ten tajemniczy projekt o Predatorze jest realizacją jednego z kilku szalonych pomysłów jakie Trachtenberg przedstawił studiu. Drugi to Badlands. Zdjęcia do niego zostały właśnie ukończone. Podobno równocześnie trwała realizacja drugiego projektu, który światło dzienne ujrzeć ma przed Badlands. Czy trafi również do kin? Tego na razie nie wiemy.

Premiera filmu Predator: Badlands wyznaczona została na 7 listopada 2025 roku.

Predator: Prey wyszedł w 2022 roku zbierając wyjątkowo dobre recenzje. Opowiada o czasach Komanczów na początku XVIII wieku. Kosmiczny najeźdźca Predator udaje się na polowanie. Uzdolniona wojowniczka Naru staje do walki z trudnym przeciwnikiem, aby ochronić swoje plemię.

Źrodło: Gizmodo