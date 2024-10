''Diamentowa afera'' z sequelem. Martin Lawrence wraca do roli 0

Po wielkim sukcesie filmu Bad Boys: Ride or Die, Sony chce wskrzesić kolejną klasyczną komedię z Martinem Lawrence. Swoją kontynuację po latach ma dostać Diamentowa afera.

kadr z filmu ''Diamentowa afera''

Scenariusz sequela pisze Cole Maliska. Projekt jest obecnie na wczesnym etapie rozwoju i jedyną potwierdzoną osobą w jego obsadzie jest Lawrence. Aktor wyprodukuje również film.

O czym opowiada oryginalna produkcja?

Włamywacz Miles Logan (Martin Lawrence) kradnie diament o wartości 20 milionów dolarów. Osaczony przez policję ukrywa go na pobliskiej budowie w znanym tylko przez siebie miejscu. Po trzech latach wychodzi na wolność i postanawia odzyskać łup. Jedynym problemem jest to, iż na miejscu budowy znajduje się obecnie… komisariat policji. Niezrażony Miles postanawia w przebraniu stróża prawa odzyskać diament.

Film jest dobrze oceniany przez widzów i krytyków. Przy budżecie 36 milionów dolarów zarobił prawie 120 milionów na całym świecie.

Lawrence ostatnio zagrał u boku Willa Smitha we wspomnianym Bad Boys: Ride or Die. Film otworzył się na poziomie 56 milionów dolarów w kraju, a od tego czasu zarobił ponad 403 miliony dolarów na całym świecie, zwiększając dochód franczyzy Bad Boys do ponad 1 miliarda dolarów.

Źrodło: Deadline