Koniec zdjęć do filmu ''The Mandalorian & Grogu'' 0

Według raportu sporządzonego przez Puck News, końca dobiegły zdjęcia do nowego filmu Jona Favreau The Mandalorian & Grogu. Projekt ten zadebiutować ma w 2026 roku.

serial ''The Mandalorian''

Zdjęcia do filmu rozpoczęły się na przełomie czerwca i lipca w Kalifornii. Potrwać miały 92 dni. Oznacza to, że produkcja The Mandalorian & Grogu została ukończona o czasie. Możliwe jednak, że w fazie postprodukcji wyjdzie, iż potrzebne będą dokrętki, jak to często bywa przy filmach akcji.

Nad projektem, który stanowi kolejny rozdział historii zapoczątkowanej w serialu Disney The Mandalorian, pracowało 54 członków obsady, 3500 statystów i 500 członków ekipy. Projekt był początkowo pomyślany jako czwarty sezon The Mandalorian, dopóki strajki w zeszłym roku nie doprowadziły do ​​przerobienia kolejnego sezonu na pełnometrażowe dzieło.

W filmie pojawi się nowa wersja statku Razor Crest. Jak dotąd jedynymi ogłoszonymi członkami obsady są Pedro Pascal i Sigourney Weaver. Niedługo z pewnością oczekiwać możemy kolejnych ogłoszeń.

Kinowa premiera filmu The Mandalorian & Grogu wyznaczona jest na 22 maja 2026 roku.

Źrodło: Puck News