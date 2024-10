Fisher Stevens reżyserem ''The Montreal Protocol'', dramatu o naprawie warstwy ozonowej 0

Amerykański filmowiec Fisher Stevens otrzymał stanowisko reżysera dramatu '’The Montreal Protocol'’. Obraz ten opowie prawdziwą historię naukowców, którzy postanowili naprawić dziurę w warstwie ozonowej.

J. Smith-Cameron i Fisher Stevens, kadr z serialu ''Sukcesja''

Projekt powstaje we współpracy Appian Way Leonardo DiCaprio, New State Pictures i Curiosity Rights. Scenariusz napisze Jess Kimball Leslie.

Naukowiec zajmująca się atmosferą, dr Susan Solomon, odkryła, co powodowało pęknięcie warstwy ochronnej nad powierzchnią Ziemi. Ona i zespół amerykańskich naukowców wyruszyli na Antarktydę, aby zebrać kluczowe dowody, które udowodniły, że chemikalia chlorofluorowęglowodory (CFC) były powiązane z ubytkiem ozonu. Stawiając czoła niegościnnym warunkom i ryzykując własną reputację, ich wyniki zmieniły opinię publiczną i stosunek światowych przywódców do kryzysu. Ostatecznie doprowadziło to do ustanowienia Protokołu montrealskiego – nadal jedynego na świecie powszechnie ratyfikowanego globalnego traktatu środowiskowego.

