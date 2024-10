SkyShowtime wprowadza promocję "Za pół ceny na zawsze" na subskrypcję planu Premium 0

Z okazji wprowadzania nowego planu subskrypcji, serwis SkyShowtime ogłosił dziś promocję "Za pół ceny na zawsze" na plan Premium. Ta ograniczona czasowo oferta, trwająca od 29 października do 9 grudnia, pozwoli widzom cieszyć się wszystkimi możliwościami planu Premium – ze zniżką 50% na zawsze.

Oferta będzie dostępna dla nowych i obecnych użytkowników, którzy wybiorą miesięczny plan Premium bezpośrednio poprzez stronę internetową serwisu SkyShowtime. Ta ograniczona czasowo promocja "Za pół ceny na zawsze" dostępna będzie w Polsce, a także Andorze, Czechach, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Niderlandach, Norwegii, Rumunii, Słowacji, Szwecji i na Węgrzech.

Plan Premium będzie dostępny obok dwóch istniejących już planów subskrypcji – Standard z reklamami i Standard (wcześniej Standard Plus). Nowy plan stworzony został z myślą o miłośnikach rozrywki i zapewni im dostęp do hollywoodzkich hitów, seriali na wyłączność, a także oryginalnych lokalnych seriali, a wszystko to bez reklam i w fantastycznej cenie. Dzięki możliwości oglądania na aż pięciu urządzeniach jednocześnie, cała rodzina może cieszyć się ulubioną rozrywką. Subskrybenci planu Premium mogą także wybrać do 100* tytułów, które będą mogli oglądać offline, a także mieć dostęp do rosnącego katalogu tytułów w rozdzielczości 4K UHD.

Serwis SkyShowtime ponownie oferuje możliwość zakupu subskrypcji w ramach promocji "Za pół ceny na zawsze", która wcześniej dostępna była czasowo tylko dla planu Standard, na początku obecności serwisu na rynku. SkyShowtime wprowadza tę ofertę dla swoich użytkowników jeszcze raz, tym razem z okazji uruchomienia trzeciego planu subskrypcji (Premium), potwierdzając zaangażowanie w dostarczanie znakomitej rozrywki w wyjątkowej cenie.

Serwis SkyShowtime jest w pełni zaangażowany w dostarczanie najwyższej klasy rozrywki i podnoszenie jakości doświadczeń towarzyszących korzystaniu z usługi streamingowej. Chcemy sprostać rosnącym potrzebom naszych użytkowników, zapewniając wyjątkową jakość w świetnej cenie. Cieszymy się, że możemy kontynuować tę misję, wprowadzając nowy plan Premium i ponownie oferując promocję >Za pół ceny na zawsze<. Gdy po raz pierwszy ta promocja znalazła się w naszej ofercie, cieszyła się niezwykłą popularnością wśród użytkowników. Z przyjemnością ponownie oferujemy subskrybentom dostęp do serwisu za 50% ceny na zawsze, tym razem w ramach planu Premium. Dzięki tej ofercie cała rodzina może cieszyć się fantastyczną rozrywką ze wszystkimi dodatkowymi korzyściami subskrypcji Premium w doskonałej cenie przez wiele lat.

powiedział Monty Sarhan, CEO SkyShowtime

Subskrybenci SkyShowtime mają dostęp do tysięcy godzin rozrywki dla całej rodziny: nowych seriali dostępnych na wyłączność, produkcji oryginalnych, nagradzanych filmów, a także treści dla dzieci i całej rodziny. W bibliotece znajdują się również kultowe tytuły od takich wytwórni jak: Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME®, Sky Studios i Peacock – wszystko w jednym miejscu.

Subskrypcje SkyShowtime Standard z reklamami, Standard i Premium będą dostępne bezpośrednio dla użytkowników za pośrednictwem aplikacji SkyShowtime na urządzeniach z systemem Apple iOS, tvOS, Android, Android TV, Google Chromecast, telewizorach LG, telewizorach Samsung Smart TV na stronie internetowej www.skyshowtime.com. Cena za plan Premium w ramach promocji "Za pół ceny na zawsze" wynosi 24,99 PLN.

Promocja "Za pół ceny na zawsze" nie dotyczy klientów (nowych i obecnych), którzy subskrybują serwis SkyShowtime za pośrednictwem sklepów z aplikacjami, takich jak Amazon, Apple i Google Play, ani dla osób decydujących się na roczny plan Premium.

Źrodło: SkyShowtime