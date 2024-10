Nowe twarze i dobrzy znajomi na plakatach filmu "Paddington w Peru" 0

Nowe twarze i starzy, dobrzy znajomi! Zobacz, jak prezentują się bohaterowie filmu na plakatach promujących film Paddington w Peru.

Przed Wami nowe twarze i starzy, dobrzy znajomi! Antonio Banderas, któremu głosu użyczy Mateusz Damięcki. Olivia Colman, która przemówi głosem Mai Ostaszewskiej. I oczywiście znana i kochana ekipa z poprzednich części przygód najmilszego misia świata: Pan i Pani Brown oraz Paddington, który jak zawsze mówić będzie głosem niezrównanego Artura Żmijewskiego! Zobacz, jak prezentują się na nowych plakatach!

Miś Paddington wraz z rodziną Brownów postanawia wyruszyć w daleką podróż do Ameryki Południowej, a dokładniej do Peru, aby odwiedzić swoją ukochaną ciocię Lucy. W tym celu wszyscy udają się do umieszczonego nieopodal lasu deszczowego Domu dla Emerytowanych Niedźwiedzi. To jednak dopiero początek niezwykle ekscytującej przygody, w trakcie której odkryją wiele tajemnic. Przed nimi podróż życia, która poprowadzi ich od amazońskiej dżungli aż po górskie szczyty Peru!

Tylko w kinach od 15 listopada.

Źrodło: Kino Świat / materiały prasowe