Bezlitosna satyra wymierzona w superbogaczy w kinach od 22 listopada! 0

Wyprodukowany przez Ulricha Seidla film Veni Vidi Vici to pikantna satyra wymierzona w superbogaczy, ich chciwość i nietykalność. Współreżyserzy Daniel Hoesl i Julia Niemann w swojej zaskakującej historii kryminalnej nie pytają, kim jest zabójca – to wiadomo od samego początku, ale dlaczego jest bezkarny a wręcz zachęcany przez system do dalszych zbrodni. Twórcy filmu stawiają jasno i głośno pytanie: Kto powstrzyma takich ludzi. Kto, jeśli nie my?

Maynardowie i ich dzieci prowadzą niemal idealne życie rodzinne miliarderów, należą do 1% najbogatszych ludzi na świecie. Mają wszystko i mogą wszystko, a ich wszelkie zachowania pozostają bez jakichkolwiek konsekwencji. Są czczeni przez społeczeństwo i ukazywani jako wzory do naśladowania. Maynardów nie da się zatem powstrzymać, bez względu na to, jak mocne dowody ich obciążają.

Daniel Hoesl w jednym z wywiadów powiedział dlaczego nakręcił film Veni Vidi Vici"

Mam do czynienia z superbogaczami od kilkunastu lat. Różnica między miliarderem a milionerem polega na tym, że miliarder nie jest już zainteresowany pieniędzmi, ale wyłącznie władzą i jej utrzymaniem. Jego władza jest większa niż władza państw. To mnie bardzo martwi, jest to dla mnie niezwykle ważna kwestia etyczna, gdy coraz mniej ludzi posiada coraz więcej, podczas gdy coraz więcej ludzi posiada coraz mniej.

Amon Maynard, stojący ponad prawem bohater filmu, a raczej jego antybohater, ma denerwować i irytować. Pisząc scenariusz Veni Vidi Vici Daniel Hoesl miał w głowie głośną wypowiedź Donalda Trumpa, który stwierdził że ​​mógłby stanąć na środku Piątej Alei, zastrzelić kogoś, a nie straciłby żadnych wyborców.

W tej społecznej satyrze reżyserzy Daniel Hoesl i Julia Niemann doprowadzają nietykalność bogaczy do granic możliwości. Maynardów nie można powstrzymać, ani słowem innego człowieka, ani dowodami dziennikarskimi, ani nawet prawem. Mają nieograniczoną wolność. Według reżyserów ci, którzy mają bogactwo, mogą robić, co chcą i nikt nie może nic z tym zrobić.

Hoesl i Niemann mają nadzieję, że swoim filmem poruszą ludzi do działania poprzez oburzenie, a nie empatię. Amon Maynard podążając za słowami Ayn Rand, neoliberalnej amerykańskiej pisarki, zadaje pytanie: "Kto mnie powstrzyma?" Twórcy stawiają w filmie jasno i głośno pytanie: Kto powstrzyma takich ludzi jak Amon Maynard? Kto, jeśli nie my?

Veni Vidi Vici w kinach od 22 listopada.

Źrodło: Aurora Films