Polski zwiastun anime ''Overlord: The Sacred Kingdom''. Premiera w listopadzie

W sieci zadebiutował polski zwiastun anime Overlord: The Sacred Kingdom. Film ten jest pierwszą kinową odsłoną serii Overlord.

fragment plakatu

Fabuła filmu nawiązuje bezpośrednio do czwartego sezonu serialu Overlord od Madhouse. Ta japońska produkcja emitowana była w latach 2015-2022.

Po 12 latach grania w swoją ulubioną grę MMORPG, Momonga loguje się po raz ostatni tylko po to, by zostać przetransportowanym do świata gry i zostać tam na zawsze. W trakcie swoich przygód jego awatar awansuje do tytułu Króla Czarnoksiężnika Ains Ooal Gown. Niegdyś prosperujące, ale teraz na skraju ruiny, Święte Królestwo cieszyło się latami pokoju po zbudowaniu ogromnego muru chroniącego je przed sąsiednimi najazdami. Ale pewnego dnia to się kończy, gdy przybywa Demoniczny Cesarz Jaldabaoth z armią nikczemnych półludzi. W obawie przed inwazją na własne ziemie sąsiednie terytorium Teokracji Slane jest zmuszone błagać o pomoc swoich wrogów w Królestwie Czarnoksiężnika. Spełniając wezwanie, Momonga, obecnie znana jako Suknia Króla Czarnoksiężników Ains Ooal, gromadzi Królestwo Czarnoksiężników i jego armię nieumarłych, aby przyłączyły się do walki u boku Świętego Królestwa i Teokracji Slane w nadziei na pokonanie Imperatora Demonów.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Premiera anime z gatunku fantasy w polskich kinach odbędzie się 8 listopada.

Źrodło: Tylko Hity