Olivia Wilde w obsadzie erotycznego thrillera ''Monkey Hill'' 0

kadr z filmu ''Nie martw się kochanie''

Wilde tym samym dołączyła do wcześniej ogłoszonego Gaela Garcia Bernal, znanego z filmu Wilkołak nocą. Smith napisała także scenariusz do Monkey Hill na podstawie opowiadania Paula Theroux o tym samym tytule.

Film będzie opowiadał o dziedziczce i jej mężu, którzy zostali oskarżeni o przestępstwo białych kołnierzyków. Razem próbują uciec od swojej sytuacji i odwrócić uwagę od tego, co się dzieje, lubieżnymi przygodami.

W Monkey Hill dziedziczka oskarżona o przestępstwo białych kołnierzyków, a więc takie, którego dokonują osoby o wysokim statusie ekonomicznym i społecznym, posiadające odpowiednie wykształcenie, co wykorzystują do popełniania przestępstw, ukrywa się z mężem w luksusowym kurorcie w świętym mieście Indii. W głębokim zaprzeczeniu narastającego skandalu, odwracają uwagę seksualnymi eskapadami i duchowymi igraszkami. Tymczasem personel hotelu, który rozpieszcza ich przy basenie, wraca każdej nocy do wioski nękanej niepokojami społecznymi i śmiertelnym kryzysem wodnym. Kiedy para zapuszcza się za bramy hotelu, które ich chronią, los przed którym uciekali, dopadnie ich.

Źrodło: Deadline