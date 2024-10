Jeremy Allen White na pierwszym zdjęciu z filmu ''Deliver Me From Nowhere'' 0

20th Century Studios opublikowało pierwsze zdjęcie gwiazdy The Bear Jeremy’ego Allena White’a jako Bruce’a Springsteena w nadchodzącym filmie biograficznym '’Deliver Me From Nowhere'’.

Jeremy Allen White, kadr z serialu ''The Bear''

Projekt jest oparty na książce Warrena Zanesa o tym samym tytule i ma skupić się na tworzeniu szóstego albumu Springsteena Nebraska w 1982 roku.

Choć brakuje na nim jego najsłynniejszych utworów, takich jak „Born in the U.S.A.”, „Glory Days” czy „Hungry Heart”, Nebraska pozostaje jednym z najbardziej cenionych albumów w dorobku Springsteena, o uroczystym i przemyślanym tonie oraz trudnej tematyce. Springsteen jest ikoną muzyki słynącą z energicznych występów na żywo i celebrowania życia klasy robotniczej w Ameryce. Sprzedał on ponad 71 milionów albumów w USA i ponad 140 milionów na całym świecie.

Poniżej wspomniana fotografia:

Scott Cooper zaadaptował scenariusz i jest reżyserem, a Eric Robinson i Ellen Goldsmith-Vein zajmują się produkcją. Zdjęcia do projektu odbywają się głównie w New Jersey i Nowym Jorku, z dodatkową produkcją w Los Angeles. Film ma trafić do kin w 2025 roku.

Oprócz Allena White’a w obsadzie znaleźli się Stephen Graham jako ojciec Springsteena, Paul Walter Hauser jako technik gitarowy Mike Batlan i Odessa Young, o której plotkuje się, że zagra obiekt westchnień piosenkarza.

Źrodło: Variety