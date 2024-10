David Fincher zaangażowany w prace nad anglojęzyczną wersją ''Squid Game'' 0

Podczas gdy fani serialu Netflixa Squid Game mają jeszcze trochę czasu do premiery sezonu 2, to już mogą być świadkami znacznego rozszerzenia się tego uniwersum. Jak donoszą zagraniczne media w serwisie streamingowym trwają prace nad nową anglojęzyczną serią '’Squid Game'’, a David Fincher dołączy do prac nad nią.

kadr z serialu ''Squid Game''

Rola Finchera przy realizacji serialu nie jest na razie znana. Ma to jednak być projekt, którym filmowiec zajmie się przez cały 2025 rok.

Byłoby to pierwsze odgałęzienie serialu Squid Game, choć nie jest to pierwsze rozszerzenie uniwersum przeboju Netflix. Istnieje już serial, a raczej reality show Squid Game: The Challenge, który został przedłużony na drugi sezon. Seria Finchera byłaby pierwszym anglojęzycznym scenariuszem serialu Squid Game, dołączając do oryginalnego koreańskojęzycznego thrillera Hwang Dong-hyuka. Jej akcja ma rozgrywać się w USA. Nie będzie to remake, a spin-off.

Squid Game nie tylko zawiera mroczne motywy i tony, które można zobaczyć w poprzednich dziełach Finchera, ale jest również podobny do jego thrillera z 1997 roku Gra, w którym wystąpili Michael Douglas i Sean Penn. Ten film również kręci się wokół prawdziwych ludzi, którzy stają się nieświadomymi uczestnikami diabolicznej gry.

Premiera 2. sezonu oryginalnego Squid Game już 26 grudnia.

Źrodło: Deadline