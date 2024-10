Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Czym jest "Minghun"? Zobaczcie materiał zza kulis nowego filmu Jana P. Matuszyńskiego 0

Kino Świat pokazało materiał zza kulis filmu Minghun, gdzie jego twórcy wyjaśnili znaczenie tego tajemniczego tytułu. Ten niezwykle interesujący filmik możecie obejrzeć w dalszej części artykułu.

Zawsze widziałem w tym rytuale romantyczną i jednocześnie metaforyczną nutę, która powoduje, że żałoba nie jest taka po prostu, zwyczajnie czarna. Jest w tym spora nutka nadziei i chęci zawłaszczenia procesu odchodzenia.

powiedział Jan P. Matuszyński

Jurek (poruszająca kreacja Marcina Dorocińskiego) wraz ze swoim teściem Benem (Daxing Zhang) konfrontuje się ze stratą bliskiej osoby i decyduje odprawić chiński rytuał minghun, tzw. zaślubin po śmierci. Bohaterowie ruszają w emocjonalną podróż, której celem jest znalezienie idealnego partnera na wieczność. Zderzenie odmiennych kultur ma pomóc uświadomić zarówno filmowym postaciom, jak i widzowi, że bez względu na pochodzenie wszyscy przynależymy do jednej człowieczej rodziny. Minghun to opowieść o nadziei, miłości i poszukiwaniu sensu życia oraz tego, co nastaje po nim.

Minghun w kinach od 29 listopada.

Źrodło: Kino Świat