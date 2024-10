Maja Ostaszewska, Izabela Kuna, Adam Woronowicz oraz Marcin Dorociński spotkali się na planie trzeciej części serii "Teściowie". Tym razem zjeżdża się do spokojnego ośrodka na prowincji na chrzciny. Wanda i Tadeusz organizują uroczystość, na którą zapraszają Małgorzatę wraz z przyjaciółką, psychoterapeutką Grażyną. Na spotkaniu pojawia się również były mąż Małgorzaty, Andrzej, który przylatuje specjalnie z Australii – i tym razem nie jest sam. Atmosfera spotkania szybko wymyka się spod kontroli, a dawne konflikty i nowe romanse prowadzą do nieoczekiwanych konsekwencji – tym razem z udziałem lokalnej policji!

Teściowie 3 to film, który pokaże, że nawet chrzciny mogą zamienić się w pole rodzinnych bitew, a nawet zdrada nie dzieli tak mocno, jak… święty sakrament!