Bracia Wayans powracają do serii ''Straszny film'' - napiszą scenariusz rebootu

W niedawnym poście na Instagramie Marlon Wayans udostępnił zdjęcie siebie i satyrycznej wersji zabójcy Ghostface z serii Straszny film. W poście Wayans napisał, że bracia Wayans powrócą do serii i „nie mogą się doczekać, aby znów dobrze się bawić na dużym ekranie”.

Zaś w oficjalnym oświadczeniu dla Deadline w tej sprawie Marlon, Shawn i Keenen Wayans powiedzieli, że nie mogą się doczekać powrotu do pracy.

Nie moglibyśmy być bardziej podekscytowani, że możemy być częścią nowego '’Strasznego filmu'’ i ponownie ze sobą współpracować. To franczyza, którą stworzyliśmy ponad 20 lat temu. Pamiętamy ludzi śmiejących się w przejściach i mamy nadzieję, że to się powtórzy. Nie możemy się doczekać współpracy z Jonathanem Glickmanem i jego zespołem w nowym Miramax, aby przenieść te śmiechy do kin, gdzie ich miejsce.